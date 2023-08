Russia-Myanmar: viceministro Fomin e ministro Difesa discutono di cooperazione militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il viceministro della Difesa della Federazione Russa, il generale Aleksander Fomin, a margine del forum Army-2023, ha discusso con il vicepremier e ministro della Difesa del Myanmar, ammiraglio Tin Aung San, di cooperazione tecnico-militare. "Consideriamo il nostro incontro un'eccellente opportunità per scambiare opinioni sulle prospettive di sviluppo della cooperazione bilaterale, principalmente nelle sfere militare e tecnico-militare. Siamo sempre aperti a un dialogo sostanziale e aperto su una varietà di questioni", ha detto Fomin. Il viceministro russo si è inoltre congratulato con Tin Aung San per la sua nomina a vicepremier e ministro della Difesa del Myanmar e lo ha ringraziato per la sua partecipazione personale al forum Army-2023 e all'XI Conferenza di Mosca sulla sicurezza internazionale. "I risultati della cooperazione congiunta accumulati negli ultimi decenni, nonché i risultati dell'incontro del generale Min Aung Khlein con il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin nel settembre dello scorso anno, ci consentono di sviluppare ulteriormente con successo l'intero spettro degli accordi bilaterali legami a beneficio dei popoli e degli eserciti dei nostri Stati", ha affermato il viceministro. Durante i colloqui, le parti hanno discusso nel dettaglio dell'attuazione di numerosi progetti nel campo della cooperazione bilaterale e tecnico-militar,e e hanno anche delineato i passi per rafforzare ulteriormente i legami "tradizionalmente amichevoli" tra Russia e Myanmar. (Rum)