Speciale infrastrutture: Cassa depositi e prestiti concede 42 milioni al comune per il Bosco dello sport

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cassa depositi e prestiti ha concesso un finanziamento di 42 milioni di euro al comune di Venezia per la realizzazione del Bosco dello sport. In una nota, viene illustrato come "Il finanziamento di Cdp è addizionale alle risorse del Piano nazionale complementare, del Fondo opere indifferibili, oltre a quanto messo a disposizione dal Comune stesso, e conferma il ruolo di Cdp come finanziatore di lungo periodo al fianco degli enti pubblici. L'operazione risulta pienamente in linea con il Piano strategico 2022-2024, che punta a uno sviluppo inclusivo e sostenibile, anche attraverso il potenziamento delle infrastrutture sociali innovative". (Rev)