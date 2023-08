Speciale infrastrutture: Anas aggiudica lavori di costruzione della bretella di Gallarate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anas comunica in una nota di aver aggiudicato al raggruppamento temporaneo di imprese Rizzani De Eccher S.p.A. - Manelli Impresa S.p.A. - Sacaim S.p.A. i lavori di costruzione della cosiddetta “bretella di Gallarate”, dallo svincolo di intersezione con la 336 (km 6,500) allo svincolo dell’Autostrada A8 (km 8,844). L’esito di gara è stato pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale. L’intervento, per un importo complessivo pari a 161,5 milioni di euro, costituisce il Secondo Stralcio Funzionale del più ampio lavoro di costruzione del nuovo asse tra Samarate e il confine con la Provincia di Novara che connetterà l'Aeroporto di Malpensa agli svincoli dell’Autostrada A8 e della Pedemontana Lombarda A36, con indubbi vantaggi in termini di riduzione dei tempi di percorrenza e di miglioramento della sicurezza per la circolazione. L'asse principale della bretella di Gallarate si sviluppa per 2,3 km a partire dallo svincolo esistente della statale 336, prosegue verso est fino allo svincolo tra la A8 e la A36 interessando i comuni di Gallarate, Busto Arsizio e Cassano Magnago, in provincia di Varese. (Com)