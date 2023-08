Speciale infrastrutture: Brasile, Lula presenta piano investimenti pubblici da 312 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha presentato il nuovo Programma di accelerazione della crescita (Pac), un piano che prevede investimenti pubblici per la realizzazione di grandi opere infrastrutturali per un valore di 1.680 miliardi di real (312 miliardi di euro). "Il governo non lascerà che un'austerità fiscale quasi ossessiva interrompa i progetti pianificati dal governo", ha affermato Lula. Per il capo dello Stato l'annuncio del nuovo Pac segna "l'inizio" del suo terzo mandato a Palazzo Planalto. "Oggi inizia il mio governo. Finora, quello che abbiamo fatto è stato riparare ciò che era andato rotto", ha detto. (Brb)