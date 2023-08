Speciale infrastrutture: inondazioni nel nord-ovest Cina, almeno 21 morti in seguito a una frana nella città di Xi'an

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 21 persone sono morte e altre sei risultano disperse dopo un'alluvione improvvisa e una frana avvenute a seguito di piogge torrenziali nella periferia della città di Xi'an, nel nord-ovest della Cina. Lo riferisce in una nota l'Ufficio per la gestione delle emergenze locale, secondo cui la frana in un villaggio di montagna ha causato anche blackout che hanno colpito 900 famiglie e danneggiato strade, ponti e infrastrutture di comunicazione. Quasi mille soccorritori sono stati dispiegati sul posto e hanno finora evacuato 186 persone. Distrutte anche due abitazioni. Diverse aree della Cina hanno conosciuto temperature record e gravi inondazioni nelle ultime settimane che hanno ucciso almeno 29 persone nella provincia di Hebei e 33 nella capitale Pechino. (Cip)