Speciale infrastrutture: Ponte Genova, Salvini, una delle più grandi tragedie della nostra storia recente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Il 14 agosto di cinque anni fa “l’Italia si fermò e tutti lo ricordiamo ancora con sconcerto, tristezza e commozione. Il crollo del Ponte Morandi è una delle più grandi tragedie della nostra storia recente: 43 vittime, centinaia di sfollati, una comunità atterrita”. Lo scrive sui social il vicepremier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, in occasione del quinto anniversario del crollo del Ponte Morandi. “Questa mattina – prosegue Salvini – sarò a Genova insieme alla famiglie, per commemorare chi non c’è più e per ricordare il grande sforzo che, dopo il disastro, unì tutte le forze del Paese per ricostruire a tempo record il ponte, superando divisioni, lentezze e ostacoli burocratici”. “Una straordinaria opera infrastrutturale che - conclude - dimostrò la capacità di reazione dei genovesi e di tutto il Paese, l’ingegno italiano e le sue potenzialità di rinascita”. (Rin)