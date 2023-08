Siria: ministro Esteri oggi al Cairo per riunione Comitato collegamento ministeriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Siria, Faisal Miqdad, questo pomeriggio parteciperà al Cairo ai lavori della riunione del Comitato di collegamento ministeriale, approvata dalla Lega araba, composto da Egitto, Giordania, Arabia Saudita, Iraq e Libano, oltre che dal segretario generale della Lega araba, Ahmed Abul Gheit, che ha il compito di monitorare l'attuazione della dichiarazione di Amman. Lo ha riferito il quotidiano siriano filogovernativo "Al Watan", specificando che si prevede un incontro tra Miqdad e le controparti dei cinque Paesi arabi, vale a dire Sameh Shoukry per l'Egitto, Ayman Safadi per la Giordania, Faisal bin Farhan per l'Arabia Saudita, Fuad Hussein per l'Iraq e Abdallah Bou Habib per il Libano. Inoltre, secondo quanto riportato da "Al Watan", ieri, 13 agosto, il viceministro degli Esteri siriano, Ayman Sousan, ha effettuato una visita in Giordania in vista dell'incontro che si terrà oggi al Cairo. Ulteriori fonti hanno aggiunto che, durante l'incontro, i vari temi riguarderanno i possibili approcci da attuare nel mondo arabo per aiutare la Siria a uscire dalla sua grave crisi. (segue) (Lib)