Siria: ministro Esteri oggi al Cairo per riunione Comitato collegamento ministeriale (2)

- Secondo quanto rivelato ad "Al Watan" da una fonte diplomatica araba al Cairo, "si respira un'atmosfera positiva in vista dell'incontro", in quanto "i Paesi arabi intendono unire le forze per trasmettere all'Occidente messaggi collettivi, anziché individuali, affinché la gestione della crisi siriana sia accelerata e le sanzioni vengano revocate". La fonte ha inoltre sottolineato che "l'Arabia Saudita è fermamente impegnata a garantire che il ritorno di Damasco nella Lega araba sia concreto e non solo formale". Inoltre, "i Paesi arabi svolgono un ruolo cruciale nel sostenere la Siria", pur sottolineando che Damasco in passato aveva dichiarato la propria disponibilità a "considerare tutte le iniziative, specialmente quelle proposte dai Paesi arabi, e ad accogliere positivamente ogni passo che sostenga gli sforzi arabi in questa direzione". (Lib)