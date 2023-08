Varese: a Gallarate Polizia arresta 45 enne per maltrattamenti in famiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel pomeriggio di ieri la Polizia di Stato di Gallarate ha arrestato un pregiudicato gallaratese per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Verso le 15 di domenica, su richiesta di una donna di origine brasiliana residente in città, una pattuglia della Squadra Volanti del Commissariato è intervenuta in un'abitazione di via Ferrario dove ad attenderla vi era la vittima dell'aggressione subita dal marito violento che, dopo averla percossa e provocato delle evidenti ferite, si era allontanato per recarsi presso la Stazione dei Carabinieri per denunciare lui, per primo, la moglie. La donna, in lacrime e ancora scossa per l'accaduto, a fronte dell'ennesimo episodio di violenza, ha deciso finalmente di descrivere agli agenti 10 anni di violenze patite da suo marito che, finora, non aveva mai denunciato perché terrorizzata, ritenendo così, di "salvaguardare" i loro tre figli minorenni che, al momento, abitano nell'appartamento della nonna paterna. La vittima ha raccontato che l'aggressività dell'uomo è progressivamente aumentata di intensità tanto che, soprattutto negli ultimi sei anni, è sfociata in maltrattamenti sempre più insopportabili e ripetuti anche per più volte alla settimana; una serie di episodi violenti che l'uomo ha perpetrato contro sua moglie per svariate e futili motivazioni; gli episodi violenti scaturivano per i più svariati motivi: perché pretendeva denaro per comprare della droga, perché lei rifiutava di fare sesso con lui oppure soltanto perché era di malumore. (segue) (Com)