Varese: a Gallarate Polizia arresta 45 enne per maltrattamenti in famiglia (2)

- Nell'ultimo episodio di domenica, l'uomo ha percosso sua moglie perché pretendeva di prelevare del denaro dalla tessera Postamat, dove lei percepiva il reddito di cittadinanza necessario a far fronte alle spese familiari di vitto e alloggio; il denaro gli sarebbe servito per comprare cocaina; durante l'alterco, suo marito, un italiano 45 enne, l'avrebbe stretta al collo con forza fino a quasi impedirle di respirare per poi colpirla con violenti calci che le hanno causato anche delle fratture al piede poi refertate al pronto soccorso con una prognosi di 30 giorni. Il marito violento, al termine di un'attenta valutazione degli elementi probatori raccolti dagli agenti, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate e ristretto presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio. (Com)