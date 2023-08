Russia-Kazakhstan: Rosatom acquisisce deposito uranio a Budenovskoye

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società statale russa Rosatom ha acquisito il deposito di uranio di Budenovskoye, in Kazakhstan. Lo ha annunciato oggi il direttore generale dell’azienda Alexey Likhachev, citato dall’agenzia di stampa “Ria Novosti”, nel corso di un incontro con il presidente della Russia, Vladimir Putin. “Vorrei ringraziarvi per il vostro sostegno nell’acquisizione del giacimento”, ha detto Likhachev a Putin. “Nonostante le pressioni esterne, abbiamo superato la prima metà dell'anno con fiducia, tutte le tendenze rimangono positive”, ha aggiunto Likhachev, spiegando che "l'ordine di difesa dello stato sarà rispettato al 100 per cento". “Le entrate di Rosatom nella parte restante dell’anno quest'anno supereranno i 2 trilioni di rubli, con una crescita quasi raddoppiata negli ultimi sei anni”, ha affermato Likhachev. (Rum)