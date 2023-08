Roma: rapinava supermercati armato di pistola, arrestato 54enne a Primavalle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Armato di pistola aveva già compiuto diverse rapine, almeno cinque, ai danni di alcuni supermercati del quartiere Primavalle, a Roma. Per questo, un uomo di 54 anni è stato arrestato dagli agenti del commissariato Primavalle. L’uomo, un etiope, commetteva le rapine con lo stesso vestiario e con le stesse modalità. Usava lo stesso scooter, rubato, per arrivare sul posto, indossava sempre lo stesso casco, un jet nero con strisce bianche, e una mascherina chirurgica per coprire il volto. Inoltre, indossava le stesse scarpe da ginnastica blu e bianche, e portava dei guanti con il dorso di colore rosso. Il tutto armato di pistola. Si tratta di almeno 5 episodi accertati, effettuati ad agosto, ma potrebbero essere di più. (segue) (Rer)