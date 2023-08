Roma: rapinava supermercati armato di pistola, arrestato 54enne a Primavalle (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla vicenda stava indagando il commissariato di polizia di Primavalle. Il giorno 11 pomeriggio i poliziotti hanno visto lo scooter e si sono appostati. Una volta visto arrivare l’uomo, lo hanno seguito. Il 54enne, alla guida, è passato con lo scooter davanti a diversi supermercati, fermandosi in piazza della Balduina. Dopo aver controllato la zona, ha parcheggiato lo scooter in modo da assicurarsi la fuga. Quando gli agenti hanno visto che si preparava per la rapina, indossando la mascherina e in particolare quando stava per aprire il sedile dello scooter, dove teneva la pistola, sono intervenuti per bloccarlo, mentre tentava la fuga. Sotto la sella gli agenti hanno trovato la pistola funzionante, con matricola abrasa. Il 54enne è stato arrestato per tentata rapina e per le rapine precedenti. L’arresto è stato convalidato, ed è stata disposta misura cautelare in carcere. (Rer)