Lombardia: Magoni, da Regione 1,3 milioni per sport alle primarie

22 luglio 2021

- È stato approvato dalla Giunta regionale lo schema di accordo di collaborazione tra Regione Lombardia, Sport e Salute, ANCI Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per l'attuazione del progetto "Scuola Attiva Kids - Lombardia" per l'anno scolastico 2023/2024. Obiettivo, la promozione dell'attività motoria nelle classi prime delle scuole primarie lombarde. "L'attività fisica - spiega Lara Magoni, sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani - è un elemento fondamentale per la crescita e l'educazione dei nostri giovani". "Con questo provvedimento - dice ancora Magoni - la Lombardia ribadisce il proprio impegno affinché lo sport possa essere sempre più parte integrante del programma scolastico, proprio perché strumento ideale di aggregazione e di coesione". (segue) (Com)