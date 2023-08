Giordania-Egitto: re Abdullah e Al Sisi sottolineano importanza cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re di Giordania, Abdullah II, e il presidente dell’Egitto, Abdel Fattah al Sisi, hanno sottolineato l'importanza di rafforzare la cooperazione tra i loro Paesi e anche la cooperazione tripartita con l'Iraq, “in particolare nei settori economici e commerciali”. Lo ha riferito l'emittente del Regno “Al Mamlaka”, secondo cui il re giordano e il presidente egiziano hanno discusso delle relazioni bilaterali e degli sviluppi nella regione in occasione del loro incontro nella città egiziana di New Alamein. Inoltre, Abdullah II e Al Sisi hanno evidenziato la necessità di "compiere progressi” nell'attuazione dei risultati della 31esima riunione dell’Alta commissione congiunta giordano-egiziana, tenutasi recentemente ad Amman. Il re giordano ha inoltre ringraziato l'Egitto e Al Sisi per aver ospitato l’incontro trilaterale giordano-egiziano-palestinese, ribadendo di voler fornire “ogni mezzo di sostegno ai palestinesi per ottenere i loro giusti e legittimi diritti” e continuare a impegnarsi per “sbloccare lo stallo del processo di pace al fine di raggiungere una soluzione giusta e globale basata sulla soluzione dei due Stati". (Res)