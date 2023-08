Speciale energia: Regno Unito "significativamente indietro" negli investimenti in rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi anni gli investimenti del Regno Unito nelle energie rinnovabili sono rimasti "significativamente indietro" rispetto al resto del mondo. È quanto si legge in un'analisi dei dati globali pubblicata dal quotidiano "The Guardian". Nel Regno Unito, la capacità rinnovabile totale è cresciuta dell'1,9 per cento nel 2020, del 3,6 per cento nel 2021 e del 7,7 per cento nel 2022, con una media di appena il 4,4 per cento all'anno. A livello globale, invece, nel 2020 la capacità rinnovabile è cresciuta del 10,3 per cento, seguita dal 9,1 per cento nel 2021 e dal 9,6 per cento nel 2022. "L'attuale capacità di energia elettrica rinnovabile del Regno Unito è inferiore al 50 per cento e il Paese deve effettuare molti altri investimenti per poter affermare di essere un leader nei sistemi energetici a basse emissioni di carbonio", ha dichiarato Roger Fouquet, ricercatore dell'Istituto di studi sull'energia dell'Università nazionale di Singapore. Secondo RenewableUK, una delle principali associazioni no-profit del settore energetico, il governo dovrebbe sviluppare un piano per competere con l'Ue e gli Stati Uniti in un mercato competitivo delle energie rinnovabili. (Rel)