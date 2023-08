Speciale energia: Qatar, ministro Esteri auspica ripresa negoziati sul nucleare dopo accordo Iran-Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro e ministro degli Esteri del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al Thani, ha espresso l'auspicio che il recente accordo tra Teheran e Washington porti alla ripresa dei negoziati sul programma nucleare iraniano, per riportare in vita l’accordo firmato nel 2015. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa iraniana "Mehr", specificando che le dichiarazioni di Al Thani giungono dopo che giovedì 10 agosto, il ministero degli Esteri di Teheran ha annunciato che l'Iran e gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo per lo scambio di prigionieri tra i due Paesi e il rilascio dei fondi iraniani congelati per un valore di 10 miliardi di dollari in Corea del Sud e Iraq, compresi i fondi detenuti nella Banca commerciale irachena (Trade Bank of Iraq, Tbi). "Il Qatar crede nella risoluzione delle controversie attraverso mezzi pacifici e il dialogo", ha affermato Al Thani, aggiungendo che "il Paese ha svolto un ruolo importante nel facilitare il dialogo tra Teheran e Washington". "Prima che fosse raggiunto l'accordo tra Iran e Stati Uniti, i funzionari di Doha avevano visitato Washington e Teheran", ha ricordato il ministro del Qatar. (Irt)