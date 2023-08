Speciale energia: segretario Onu, completato trasbordo greggio da petroliera Safer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il trasbordo del greggio dalla petroliera Safer, al largo del porto yemenita di Ras Isa, a Hodeidah, nel Mar Rosso, all’imbarcazione Nautica “è stato completato in sicurezza”. Lo ha reso noto una dichiarazione del portavoce del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, il quale “ha accolto con favore” il completamento delle operazioni che hanno evitato “un’imponente catastrofe ambientale e umanitaria”. Il segretario generale dell’Onu, inoltre “ha ringraziato le autorità yemenite, il cui sostegno è stato cruciale per il successo” delle operazioni, aggiungendo che “saranno necessari ulteriori finanziamenti per portare a termine il progetto del recupero di ogni minaccia ambientale rimanente nel Mar Rosso”. Guterres, inoltre, ha espresso gratitudine ai Paesi, alle imprese e ai privati che hanno offerto il loro contributo finanziario, esortando i donatori “a stanziare fondi per concludere l’operazione”. (Res)