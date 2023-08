Speciale energia: Angola-Cina, riunione a Luanda, concluso accordo sugli investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto domenica a Luanda il secondo incontro del Comitato direttivo per la cooperazione economica e commerciale tra Cina e Angola. Durante l'incontro, co-presieduto dal ministro del Commercio cinese Wang Wentao e dal ministro di Stato per il coordinamento economico dell'Angola Jose de Lima Massano, entrambi i governo hanno annunciato congiuntamente la conclusione dei negoziati sull'accordo bilaterale sugli investimenti Cina-Angola e hanno scambiato opinioni sulla cooperazione in vari settori, tra cui il commercio, gli investimenti, le infrastrutture, lo sviluppo industriale e le risorse umane. Lo riferisce l'agenzia di stampa cinese "Xinhua". Wang ha affermato che sotto la guida strategica dei leader di entrambi i Paesi la cooperazione economica e commerciale tra Cina e Angola ha prodotto risultati fruttuosi, aggiungendo che Pechino è pronta a collaborare alla strategia per la prossima fase della cooperazione economica e commerciale bilaterale, migliorando la portata della cooperazione commerciale e degli investimenti, rafforzando i risultati del partenariato infrastrutturale e ampliando l'impegno in settori come l'energia, l'estrazione mineraria, la produzione, l'agricoltura e la pesca. (Cip)