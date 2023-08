Speciale energia: l'energia green entra nell'ex dazio di Porta ticinese, a bando altri tre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da sede del dazio a spazio per promuovere l'energia pulita. È la trasformazione che attende uno degli ex caselli di Porta Ticinese, sul lato Ovest di piazza 24 Maggio. L'edificio, di proprietà del Comune di Milano, sarà oggetto di opere di restauro, impiantistiche e di messa in sicurezza e utilizzato per aprire al pubblico uno spazio dedicato a servizi e buone prassi in tema di transizione energetica, riuso e sostenibilità. Il progetto sarà realizzato da Enel, che ha vinto il bando del Comune per la concessione in uso dell'edificio storico, per valorizzare l'antica sede della dogana sulla Darsena. È stata invece da poco pubblicata la gara pubblica per l'ex dazio est di Porta Ticinese e per i due antichi caselli di Porta Vittoria, in piazza Cinque Giornate. Il bando per individuare i nuovi concessionari dei tre edifici neoclassici, tutti di interesse storico artistico e in buono stato conservativo, è aperto fino al 28 settembre. Gli spazi sono destinati ad attività espositive, commerciali e di ufficio ma per l'aggiudicazione peseranno, oltre che la qualità e il valore estetico del progetto, le attività e le funzioni aggiuntive di tipo aggregativo o culturale proposte. (Com)