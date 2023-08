Sudafrica: Alta corte di Johannesburg infligge 12 ergastoli a molestatore sessuale di minori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alta corte di Johannesburg ha inflitto 12 ergastoli a Gerhard Ackerman, un delinquente seriale riconosciuto colpevole di aver commesso molteplici reati sessuali contro bambini in Sudafrica. Il giudice Mohamed Ismail di Johannesburg, tuttavia, ha stabilito che i 12 ergastoli dovranno essere eseguiti contemporaneamente. A seguito della sentenza, Ackerman ha licenziato il suo avvocato ha detto ai giornalisti di essere innocente per la maggior parte, se non per tutte, delle accuse e che pertanto chiederà un nuovo processo. Ad aprile il tribunale ha ritenuto Ackerman colpevole di tentato omicidio e diversi reati sessuali contro minori, che erano principalmente ragazzi. Alcuni dei reati sessuali di cui il tribunale ha dichiarato colpevole Ackerman includono stupro, tratta di esseri umani, adescamento sessuale di minori e produzione, possesso e distribuzione di materiale pedopornografico. Ackerman è ancora sotto processo per un caso separato di abusi sessuali su minori, che è accusato di aver commesso in un country club di Johannesburg nel 2018. Il sospetto complice di Ackerman, Paul Kennedy, che ha lavorato come avvocato e giudice ad interim, è morto suicida nel febbraio 2022, prima dell'inizio del processo. Kennedy è stato accusato di aver aiutato Ackerman a gestire la rete di abusi sessuali su minori e di aver trasmesso l'Hiv ad alcune delle vittime che Ackerman gli aveva inviato. (Res)