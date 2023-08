Ambiente: accordo Regione Lazio e Federbalneari per interventi a tutela tartarughe marine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale del Lazio, presieduta da Francesco Rocca, su proposta dell’assessore alla Caccia e alla pesca, Giancarlo Righini, ha approvato un protocollo d’intesa tra Regione Lazio e Federbalneari per l’attuazione di un programma congiunto di interventi a tutela delle tartarughe marine (Caretta caretta). La Caretta caretta, specie a rischio estinzione a causa delle catture accidentali, la degradazione dell’habitat e il disturbo antropico, è l’unica tartaruga marina che nidifica sulle spiagge del Mediterraneo e le sue uova sono deposte prevalentemente tra giugno e agosto. Il protocollo fornisce un codice di condotta finalizzato alla tutela delle tartarughe marine e dei loro nidi, cui gli aderenti a Federbalneari dovranno attenersi. Come primo atto la Regione Lazio fornirà ai gestori degli stabilimenti una bandiera di progetto che dovrà essere esposta all’interno della struttura turistica per il periodo 2023/2028. La bandiera sarà ritirata in caso di inadempienza degli impegni assunti. E' quanto si legge in una nota della Regione Lazio. (segue) (Com)