Ambiente: accordo Regione Lazio e Federbalneari per interventi a tutela tartarughe marine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saranno inoltre svolti dei corsi di formazione per gli addetti alla pulizia degli arenili e per i bagnini su temi riguardanti l’attenta cura delle spiagge attrezzate - i nidi delle tartarughe marine si trovano a fil di sabbia, ragione per la quale un comportamento scorretto nelle operazioni di pulizia potrebbe compromettere la schiusa delle uova -; sul riconoscimento delle tracce di queste specie acquatiche - si tratta di orme a forma di piccolo cingolato che formano un percorso di andata e ritorno dal mare - e sulle regole da adottare in caso di presenza di nidi o di piccoli. L’intesa prevede la distribuzione di materiale informativo sull’argomento da distribuire ai bagnanti e lo svolgimento di eventi negli stabilimenti, attraverso i quali diffondere informazioni utili sulla Caretta caretta. Infine, un apposito gruppo di lavoro misto (un membro della Regione Lazio e uno di Federbalneari) verificherà la validità degli esiti dell’applicazione del Protocollo. (segue) (Com)