Ambiente: accordo Regione Lazio e Federbalneari per interventi a tutela tartarughe marine (3)

- La Giunta regionale ha contestualmente approvato una delibera per la stipula di un Accordo di collaborazione tra la Regione Lazio e le amministrazioni locali, cui verrà affidata l’esecuzione delle attività contemplate dal protocollo d’intesa con Federbalneari. Le amministrazioni locali lavoreranno di concerto con TartaLazio, la Rete regionale per il recupero, il soccorso, l’affidamento e gestione delle tartarughe marine per la riabilitazione e la manipolazione e rilascio a scopi scientifici. "L’accordo con i Comuni del litorale e il protocollo d'intesa con la Federbalneari nascono dalla volontà dell'amministrazione regionale di promuovere iniziative a difesa non solo della Caretta caretta, ma dell'intera biodiversità marina - spiega Righini -. I nostri mari, infatti, sono sempre più minacciati ed è nostro dovere tutelare questo immenso patrimonio facendo squadra. I provvedimenti approvati oggi in Giunta vanno proprio in questa direzione". (Com)