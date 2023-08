Montenegro: ministro Agricoltura, pellet a metà prezzo rispetto all'anno scorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prezzo del pellet in Montenegro è inferiore quest'anno del 50 per cento rispetto al 2022. Lo ha dichiarato il ministro dell'Agricoltura, Vladimir Jokovic, citato dall'emittente radiotelevisiva "Rtcg". Il ministro ha spiegato che "anche il prezzo della legna al nord è notevolmente più basso, mentre nella parte centrale e sulla costa arriva fino a 70 e 80 euro al metro". Jokovic ha quindi affermato che quest'anno non si prevede l'assenza sul mercato di pellet, elettricità o generi alimentari di base. "Quest'anno tutto è stabile e le quantità sono sufficienti. Mi aspetto che la stagione di riscaldamento vada bene", ha sottolineato Jokovic. (Seb)