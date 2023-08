Etiopia: amministrazione del Tigrè nega coinvolgimento in conflitto nella regione di Amhara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione ad interim del Tigrè ha negato le accuse di "gruppi armati estremisti" e dei loro sostenitori, sia all'interno che all'esterno del Paese, secondo cui le forze tigrine sarebbero state coinvolte nel conflitto militare in corso nella regione di Amhara tra il governo federale e le milizie paramilitari Fano. In una nota, il governo ad interim del Tigrè ha ribadito il proprio impegno a sostenere il governo federale nella risoluzione di eventuali questioni irrilevanti sollevate dalle forze nella regione di Amhara che potrebbero ostacolare la completa attuazione dell'accordo di pace di Pretoria siglato nel novembre scorso e che ha posto fine al conflitto di due anni nel Tigrè. La dichiarazione ha evidenziato che da quando l'accordo è stato firmato, il popolo e il governo del Tigrè hanno collaborato strettamente con il governo federale per alleviare le sofferenze della popolazione e rispettare pienamente i termini dell'accordo di Pretoria. (segue) (Res)