Etiopia: amministrazione del Tigrè nega coinvolgimento in conflitto nella regione di Amhara (2)

- Sottolineando il fallimento degli "elementi estremisti" e dei loro alleati nel raggiungere i loro obiettivi distruttivi contro il Tigrè a causa della firma dell'accordo di Pretoria, l'amministrazione tigrina accusa non meglio precisati "individui e gruppi" di accampare delle scuse per la loro sconfitta e minare la pace raggiunta attraverso l'accordo di Pretoria. La dichiarazione ha chiarito inoltre che il governo federale non richiede alcun sostegno speciale da parte del Tigrè o da qualsiasi altro gruppo per agire contro i gruppi armati nella regione di Amhara. "Il governo ad interim ha condannato fermamente la diffusione di false informazioni da parte di queste forze, poiché non solo propaga un'agenda anti-pace, ma danneggia anche le relazioni pacifiche che dovrebbero esistere tra le comunità", si legge nella nota, secondo cui il popolo e l'amministrazione ad interim del Tigrè "sono impegnati nella risoluzione pacifica dei problemi e ribadiscono l'impegno a rafforzare il loro rapporto positivo con il governo federale per contrastare la campagna delle forze estremiste e dei loro alleati, che sono determinati a minare l'accordo di Pretoria". (Res)