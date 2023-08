Roma: ok da commissione Vigilanza di Anzio ad agibilità stadio del nuoto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo della Città di Anzio, presieduta da Francesco Tarricone, componente della commissione Straordinaria - dopo la puntuale verifica della documentazione prodotta dalla Ssd Arl Anzio Waterpolis, nei giorni scorsi, ha espresso parere favorevole sull'agibilità del nuovo Stadio del nuoto, che potrà ospitare fino a 447 spettatori. L'atto della Commissione assume una particolare importanza in vista dell'inizio della stagione agonistica, con la città di Anzio impegnata ad alti livelli sportivi all'interno dell'impianto natatorio, che risultava sprovvisto del parere di agibilità. Lo comunica in una nota il Comune di Anzio. (Com)