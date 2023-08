Treviso: Marcon (Provincia), “bene altri 15 milioni per messa in sicurezza ponti fino a 2029”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Provincia di Treviso ha ottenuto un ulteriore stanziamento di 15 milioni di euro attraverso il decreto Ponti bis per la manutenzione, la messa in sicurezza e la creazione dei ponti del territorio trevigiano. Lo stanziamento segue quello di 13 milioni stanziati dal decreto Ponti con cui la Provincia ha programmato 16 interventi nel 2022. Ora, grazie al nuovo stanziamento, nel periodo 2024-2029 saranno svolti altri 13 interventi. "Una grande soddisfazione poter calendarizzare nuove opere per migliorare la sicurezza dei ponti del nostro territorio”, ha commentato Stefano Marcon, presidente della Provincia di Treviso. “Negli ultimi due anni, grazie alla capacità strategica e progettuale dell'Ente, siamo riusciti a portare a casa oltre 28 milioni di euro che si traducono in opere di manutenzione straordinaria necessarie per migliorare le strutture esistenti e programmarne di nuove, sempre in un'ottica di tutela e beneficio dei cittadini che percorrono le nostre strade, e in questo periodo estivo ancor di più visto il grande traffico per le ferie", ha proseguito. "Nonostante le difficoltà che enti pubblici e aziende stanno incontrando a causa delle numerose criticità a livello internazionale ormai note – ha aggiunto –, non ci fermiamo e andiamo avanti con quanto già avviato ma anche con visione per il futuro”. “Naturalmente, ai lavori sui ponti ricordo anche tutti gli altri, le nuove rotatorie, le piste ciclabili e le manutenzioni urgenti, per le quali negli ultimi cinque anni la Provincia si è impegnata con oltre 68 milioni di euro", ha concluso Marcon. (Rev)