© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan: il vicepresidente Lai a New York, non abbiamo paura delle minacce autoritarie - Taiwan non avrà paura, né si piegherà a fronte delle minacce autoritarie. Lo ha dichiarato il vicepresidente William Lai, candidato del Partito democratico progressista (Dpp) alle elezioni presidenziali in programma il prossimo gennaio, nel corso della sua tappa a New York, negli Stati Uniti, parte di un viaggio che lo porterà in Paraguay per la cerimonia d’insediamento del presidente eletto Santiago Pena. “Se Taiwan è al sicuro, il mondo è al sicuro. Se lo Stretto di Taiwan è in pace, il mondo è in pace”, ha detto ai suoi sostenitori Lai, secondo il resoconto pubblicato dall’ufficio presidenziale di Taipei. “Non importa quanto sia seria la minaccia dell’autoritarismo su Taiwan. Noi non ci spaventeremo, né tremeremo. Proteggeremo i valori della democrazia e della libertà”, ha aggiunto il numero due della presidente Tsai Ing-wen. La Cina ha duramente criticato la sosta a New York di Lai, che considera un “separatista”, e in passato ha espresso le sue preoccupazioni per la sua possibile vittoria alle presidenziali al segretario di Stato Usa, Antony Blinken, in visita a Pechino lo scorso giugno. (segue) (Res)