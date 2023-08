© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giappone: sconosciuto minaccia di far saltare in aria l’ambasciata della Corea del Sud - L’ambasciata della Corea del Sud a Tokyo ha ricevuto un’email nella quale un ignoto ha minacciato di far saltare in aria la sede diplomatica in vista delle celebrazioni, in programma questa settimana, per la liberazione del Paese dal dominio coloniale giapponese, nel 1945. Lo ha reso noto la stessa ambasciata, aggiungendo che la polizia del Giappone ha deciso di rafforzare le misure di sicurezza intorno all’edificio. Il messaggio, scritto in lingua coreana utilizzando un sistema di traduzione automatica, è stato inviato all’ambasciata la scorsa settimana. “Sono giapponese. Vi avverto in anticipo dell’esplosione”, si legge nel testo. Non si tratta del primo caso di questo genere negli ultimi giorni. Lo scorso 7 agosto diversi funzionari dell’amministrazione municipale di Seul hanno ricevuto un’email nella quale si minacciava la detonazione di un ordigno nel centro della capitale sudcoreana nel caso in cui non fosse stato ucciso il leader del Partito democratico Lee Jae-myung. Due giorni dopo un’altra email minacciava l’esplosione del Museo nazionale della Corea, dell’ambasciata giapponese e della torre di Seul e di una scuola giapponese. (segue) (Res)