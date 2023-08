Libia: capi Consiglio presidenziale e Consiglio di Stato valutano soluzioni per elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del Consiglio presidenziale della Libia, Mohamed Menfi, e il presidente dell'Alto consiglio di Stato, Muhammad Takala, hanno discusso delle possibili soluzioni per garantire la stabilità nel Paese e rafforzare il progetto di riconciliazione nazionale, al fine di arrivare alle elezioni il prima possibile. Lo ha reso noto il Consiglio presidenziale libico su Facebook, sottolineando che Menfi e Takala hanno esaminato gli sviluppi del processo politico in Libia e i risultati del lavoro del Comitato libico misto 6+6 per la preparazione delle leggi elettorali. Il neoeletto presidente dell’Alto consiglio di Stato non ha detto se apporterà modifiche al meccanismo di lavoro con la Camera dei rappresentanti di Tobruk (nell'est della Libia), né se adotterà lo stesso approccio del suo predecessore, Khaled al Mishri, nei confronti del premier del Governo di unità nazionale libico (Gun) di Tripoli, Abdulhamid Dabaiba. (Lit)