Milano: Barbieri (Confcommercio) a Nova, trend positivo, ma caro vita e aumenti pesano su imprese e cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- Il trend di alte presenze turistiche a Milano è in segno positivo (anche grazie alla M4 che rende più agevole raggiungere il centro dall’aeroporto di Linate) e anche le imprese stanno andando molto bene, “poi ci sono gli aumenti di energia, materie prime e tasse che pesano” su un costo della vita sempre più alto che riguarda più i commercianti e i consumatori che si trovano oltre la cerchia filoviaria della 90/91. Lo spiega a Nova Marco Barbieri, direttore generale di Milano, Lodi e Monza e Brianza, facendo il punto sulla situazione della città e sulla ripresa di settembre che sarà tra luci ed ombre. Un bilancio che può essere sintetizzato nella spiegazione secondo la quale “fortunatamente i numeri di Milano per turisti e consumi sono importanti, per cui aprire un’attività commerciale a Milano è conveniente, però, come in tutte le cose, se hai costi molto alti e i volumi non sono alti, basta un niente ad andare sotto. Non c’è un rischio di desertificazione commerciale, ma a Milano c’è un tema che è quello che diventa sempre più costoso vivere e svolgere un’attività imprenditoriale”. “I dati del turismo a Milano sono importanti - spiega Barbieri - è probabilmente l’unica metropoli italiana che ha dei livelli di presenze turistiche elevatissime tali per cui il 90 per cento degli esercizi commerciali di tutte le tipologie del centro sono aperti e rimarranno aperti nelle due settimane centrali di agosto e invece uno su due rimane aperto nelle zone più periferiche”. Merito anche di “interventi infrastrutturali importanti come l’inaugurazione della M4, con la quale da Linate si arriva in 12 minuti in Duomo e l’effetto presenze turistiche in centro si vede anche da questo. Ci sono 30 mila passeggeri al giorno, la motivazione dei tanti turisti e degli esercizi commerciali aperti in centro molto di più quest’anno rispetto allo scorso anno, è che i turisti vi arrivano con molta più facilità. Questo è, senza ombra di dubbio, un dato oggettivo e rilevato”. (segue) (Rem)