Milano: Barbieri (Confcommercio) a Nova, trend positivo, ma caro vita e aumenti pesano su imprese e cittadini (2)

- Barbieri ricorda anche la calamità naturale che si è verificata il 24 luglio: “Fortunatamente nell’arco di 24 ore, i commercianti milanesi si sono rimboccati le maniche si sono rimessi subito in moto. Abbiamo stimato circa due milioni di euro di danni diretti, però diciamo che è stato un incidente negli aspetti positivi del trend agostano”. Questi trend positivi “che ci saranno anche nel mese di settembre e, speriamo, proseguano tutto l’anno”, rimarca Barbieri, spiegando che la città ha anche un tallone d’Achille importante che è il costo della vita. È un costo della vita alto: i costi di gestione di un’attività imprenditoriale sono costi alti, poiché gli affitti sono sempre in aumento, i valori degli immobili sono sempre in aumento, ci sono dei costi oggettivi che aumenteranno come l’area C a 7,50 euro sul traffico privato e 4,50 euro sul traffico di trasporto merci, per cui l’attività commerciale certamente cercherà di assorbire questi costi, ma, siccome non saranno gli unici costi in aumento, fino a quando potrà assorbirà dopodiché si scarica sul prezzo finale del prodotto”. (segue) (Rem)