Milano: Barbieri (Confcommercio) a Nova, trend positivo, ma caro vita e aumenti pesano su imprese e cittadini (3)

- Rincari che si aggiungeranno a quelli per l’energia, per le materie prime e per le tasse. “Oltre agli aumenti di tariffe come Area C - sottolinea infatti Barbieri - ci sono sempre gli aumenti di gestione di un’azienda come il costo dell’energia che non è quello dell’agosto dell’anno scorso ma, se raffrontiamo il costo dell’energia da luglio di quest’anno a luglio del 2022, è sempre + 25 per cento. Aziende anche importanti, della media e grande distribuzione e non solo, per questo motivo hanno chiuso il bilancio in perdita pur avendo aumentato i ricavi”. E poi ci sono i costi delle materie prime: “Il gelato quest’anno costa di più perché un chilo di zucchero l’anno scorso costava 80 centesimi, mentre quest’anno costa 1,34 euro”. Per di più, aggiunge il dg di Confcommercio, “abbiamo iniziato un confronto con l’amministrazione comunale per cui ci saranno altri aumenti di altre tariffe come il canone unico che raggruppa la Cosap con l’imposta di pubblicità. Questo è frutto di un confronto: non sono ancora in grado oggi di dire quanto aumenteranno, ma certamente aumenteranno”. “Milano per fortuna sta vivendo, per capacità degli imprenditori e dei cittadini milanesi una grande ripresa con altri numeri sul post Covid - afferma Barbieri - poi il tema del costo della vita e quindi il tema di fare impresa c’è”. Un tema che riguarda soprattutto le periferie. “Che questi costi facciano chiudere imprese o portino un processo di desertificazione no, però” è vero “che vanno a incidere sui consumi. Il consumatore di medio alto livello non sente questi tipi di aumenti e, di conseguenza, l’imprenditore non ne risente. Che invece di questi tipi di aumenti risentano di più i consumatori e le attività commerciali oltre la cerchia filoviaria della 90/91 probabilmente è vero perché non ci sono i flussi che sono in centro”, conclude Barbieri. (Rem)