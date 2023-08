Ucraina: intelligence britannica, forze Kiev rafforzano posizioni su riva orientale Dnepr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze ucraine stanno rafforzando le posizioni sulla sponda orientale del fiume Dnepr, nell’ultima settimana teatro di combattimenti con le forze russe. È quanto riferisce il rapporto pubblicato questa mattina dall’intelligence britannica pubblicato dal ministero della Difesa. Nel dispaccio si rileva un aumento degli scontri anche all'area dell'estuario del fiume con l’intento di assumere il controllo dei piccoli isolotti presenti. Le forze ucraine starebbero approfittando degli avvicendamenti delle truppe russe per ottenere dei successi, seppure limitati. I generali russi al fronte peraltro, secondo le informazioni in possesso dell’intelligence britannica, si troverebbero anche di fronte al "dilemma" di stabilire se rafforzare le posizioni in quest'area o optare invece per reindirizzare le truppe verso i punti principali della controffensiva lanciata da Kiev situati più a est. (Rel)