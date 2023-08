Roma: controlli contro degrado e illegalità nel centro storico, 7 arresti e 156 contravvenzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi giorni, i carabinieri del gruppo di Roma hanno intensificato i servizi di controllo nel centro storico della Capitale al fine di prevenire e reprimere reati di natura predatoria e a contrastare situazioni di degrado, abusivismo e illegalità, in vista del ferragosto. Il bilancio è di 7 persone arrestate e 156 contravvenzioni al codice della strada contestate. In via L’Aquila, i militari della stazione di Roma Piazza Dante, hanno visto e arrestato un 37enne della provincia di Taranto, mentre rubava uno zaino e un utensile da un furgone in sosta, approfittando del finestrino semiaperto. Nei pressi di piazza San Giovanni, invece, i carabinieri della stazione Roma Tor Tre Teste hanno arrestato un 33enne del Ghana che si è fatto consegnare il cellulare da una donna. In due diverse circostanze i carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini hanno arrestato un 24enne romeno e un 38enne tunisino, sorpresi, subito dopo aver asportato alcuni capi di abbigliamento da un negozio dello scalo ferroviario. Nel giro di poche ore, i militari in altre due diverse circostanze hanno arrestato due persone di 18 e 24 anni, bosniache, sorprese all’altezza della fermata metropolitana "Termini" mentre rubavano il portafogli a una turista. (segue) (Rer)