Roma: controlli contro degrado e illegalità nel centro storico, 7 arresti e 156 contravvenzioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In via Tomacelli, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno sorpreso e arrestato un uomo di 36 anni, albanese, che era riuscito ad impossessarsi di alcuni alcolici, previa forzatura della saracinesca di un supermercato. Tre persone sono state denunciate per ricettazione: un 28enne romano trovato in possesso di 4 carte di credito e una tessera sanitaria intestate ad un’altra persona, un 43enne romano sorpreso in sella ad uno scooter risultato rubato e un 24enne cittadino cubano trovato in possesso di un cellulare di cui non ha saputo fornire la provenienza. Un 33enne romeno, infine, è stato denunciato per tentato furto, perché sorpreso all’interno di un vagone della metropolitana linea “A”, all’altezza della fermata “Spagna” mentre tentava di asportare il portafogli ad un turista del Canada. In tutti i casi di furto, le vittime hanno presentato regolare denuncia querela e gli arresti sono stati convalidati. (Rer)