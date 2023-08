Sudan: Emirati smentiscono accuse su invio armi e munizioni alle Forze di supporto rapido

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati Arabi Uniti hanno smentito le accuse relative all’invio di “armi e munizioni alle parti coinvolte nel conflitto in Sudan”. Lo ha dichiarato il direttore del Dipartimento per la comunicazione strategica presso il ministero degli Esteri degli Emirati, Afra Mahsh al Hamli, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa emiratina “Wam”. Il riferimento è a un articolo, pubblicato ieri dal "Wall Street Journal", secondo cui Abu Dhabi avrebbe fornito armi alle Forze di supporto rapido (Rsf) del generale Mohammed Hamdan Dagalo invece di aiuti umanitari. Gli Emirati “non hanno fornito armi e munizioni a nessuna parte belligerante in Sudan, dall’inizio del conflitto nell’aprile 2023”, ha spiegato Al Hamli, sottolineando che Abu Dhabi non prende posizione per nessuno degli attori coinvolti, ma, al contrario, cerca di porre fine alle ostilità ed esorta al dialogo e al rispetto della sovranità del Paese. “Gli Emirati hanno sempre sostenuto la via del processo politico in Sudan e gli sforzi per giungere a un consenso nazionale, in vista della formazione di un governo”, ha aggiunto Al Hamli, precisando che Abu Dhabi auspica un accordo per il cessate il fuoco, al fine di ripristinare la sicurezza e la stabilità nel Paese. Gli Emirati, ha sottolineato Al Hamli, cercano di fornire ogni forma di sostegno umanitario per alleviare la sofferenza della popolazione sudanese e per ridurre l’impatto del conflitto sui Paesi vicini. Abu Dhabi, infatti, ha lanciato la creazione di un ponte aereo che finora ha consentito di fornire alla popolazione del Sudan circa 2.000 tonnellate di forniture mediche e alimentari. Inoltre, ha continuato Al Hamli, lo scorso luglio, gli Emirati hanno costruito un ospedale da campo nella città di Amdgrass, in Ciad, per fornire assistenza medica “a coloro che ne hanno bisogno, indipendentemente dall’appartenenza nazionale, dall’età, dal genere o dall’affiliazione politica”, precisando che la struttura ha curato finora 4.147 pazienti. Nella stessa città, inoltre, Abu Dhabi ha aperto di recente un centro di coordinamento per gli aiuti stranieri. (segue) (Res)