Sudan: Emirati smentiscono accuse su invio armi e munizioni alle Forze di supporto rapido (2)

- Ieri il "Wall Street Journal", citando fonti anonime africane e mediorientali, ha riportato la notizia secondo cui un aereo cargo sarebbe atterrato nell'aeroporto ugandese di Entebbe all'inizio di giugno ufficialmente con a bordo aiuti per i rifugiati fuggiti dal conflitto in Sudan. Secondo le fonti, tuttavia, invece del cibo e dell'assistenza medica le autorità ugandesi hanno rinvenuto decine di casse contenenti armi d'assalto, munizioni e altre piccole armi destinate a sostenere le Forze di supporto rapido (Rsf) del generale Mohamed Hamdan Dagalo, che dallo scorso 15 aprile sono in guerra con le Forze armate sudanesi (Saf) del generale Abdel Fattah Al Burhan. Secondo i funzionari ugandesi citati dal Wsj, all'aereo di linea degli Emirati è stato concesso il permesso di proseguire il suo viaggio verso l'aeroporto internazionale Amdjarass, nel Ciad orientale, nonostante la scoperta delle scorte di armi, dove il carico sarebbe stato trasportato oltre il confine con il Sudan e consegnato nelle mani dell'Rsf. La notizia è stata confermata allo stesso quotidiano da una fonte africana e da un ex funzionario statunitense, secondo cui i camion che trasportavano rifornimenti militari emiratini avrebbero lasciato l'aeroporto di Amdjarass nell'ultima settimana di luglio diretti verso la regione sudanese di Al Zarq, una roccaforte delle Rsf nel nord del Darfur. Tale spedizione non solo sarebbe stata autorizzata a passare senza ostacoli ma, secondo quanto riferito, i superiori dei funzionari ugandesi avrebbero anche dato loro l'ordine di interrompere il controllo dei voli in arrivo dagli Emirati. (Res)