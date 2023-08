Ponte Genova: Zangrillo, simili tragedie non devono mai più accadere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tragedie come quella del Ponte Morandi non devono più accadere. Lo scrive sui social il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo. “Il nostro pensiero - sottolinea - va alle vittime del Ponte Morandi, alle loro famiglie e alla città di Genova, nel quinto anniversario del tragico crollo. Un ‘drammatico appello alle responsabilità di quanti sono incaricati di attendere a un pubblico servizio’, come ha ricordato il Presidente Mattarella. Un appello che – conclude il ministro – facciamo nostro per chiedere giustizia, certo che simili tragedie non debbano mai più accadere”. (Rin)