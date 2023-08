Tunisia: partito Al Massar, crisi globale ha ulteriormente aggravato difficoltà donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi globale ha ulteriormente aggravato le difficoltà delle donne in Tunisia, aumentando il loro livello di povertà e isolandole dalla sfera pubblica. Lo ha scritto ieri sul suo profilo Facebook il Partito socialdemocratico (Al Massar), in occasione della celebrazione della giornata nazionale della donna, sottolineando "la necessità di unire le forze per contrastare tutti gli sforzi che indeboliscono le conquiste femminili e aumentare il numero di sostenitori dei principi di democrazia, libertà e uguaglianza". Al Massar ha poi aggiunto che questo è stato possibile grazie alle "lotte condotte dalle donne tunisine negli anni insieme alle forze democratiche e progressiste". Il partito tunisino ha infine espresso la sua ammirazione per "le lotte condotte da generazioni di donne tunisine, impegnate nella difesa e nella promozione dei progressi ottenuti nel contesto di valori democratici e progressisti". (Tut)