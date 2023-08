Sardegna: a Sassari messa in sicurezza la gradinata per l’Argentiera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Finalmente – spiega l’assessore alle Infrastrutture della Mobilità Carlo Sardara – abbiamo risolto una situazione critica segnalata dagli abitanti già dal 2018, dopo solo 3 anni dalla sua inaugurazione con tanto di taglio del nastro. La situazione di pericolo aveva portato alla necessità di chiudere l’area e limitare drasticamente la fruizione anche della spiaggia. Abbiamo quindi aperto un confronto con l’impresa che aveva eseguito i lavori nel 2015, per non perdere un’altra estate. Individuata la soluzione tecnico-amministrativa proposta dai settori tecnici, anche sulla base dei contributi forniti dagli Affari legali, abbiamo potuto procedere. Fatti i dovuti studi, trovati i fondi e ottenuta la necessaria autorizzazione dalla Soprintendenza, l’impresa esecutrice ha avviato e concluso i lavori in pochi giorni, come da accordi, in modo da consentire nuovamente a bagnanti e vacanzieri di godere in sicurezza della spiaggia". I vecchi montanti in acciaio Cor-ten – materiale originariamente prescritto dalla Soprintendenza per il migliore inserimento nel contesto del borgo minerario – sono stati sostituiti con analoghi montanti in acciaio inox, al fine di garantire una maggiore durabilità e minori esigenze di manutenzione. (Rsc)