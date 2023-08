Ponte Genova: Foti (Fd’I), ferita ancora aperta, responsabili non restino impuniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il crollo del Ponte Morandi è una ferita ancora aperta, che chiede giustizia. Lo ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti. "Sono passati cinque anni esatti dal crollo del ponte Morandi a Genova. Una ferita ancora aperta non solo per il capoluogo ligure ma per l'Italia intera. A questa tragedia – ha sottolineato – la città seppe reagire immediatamente con forza: prova ne è la costruzione, in brevissimo tempo, del ponte San Giorgio, divenuto simbolo di rinascita e di riscatto”. “Dopo cinque anni, questa sciagura che ci ha scosso nel profondo ci impone di chiedere con ancora maggior forza verità e giustizia. I responsabili di una simile tragedia – ha proseguito – non possono rimanere impuniti: ne va dell'orgoglio e della dignità della nostra Nazione”. “Il mio pensiero commosso va alle 43 vittime: a nome mio e di tutto il gruppo di Fratelli d'Italia esprimo sentito cordoglio e sincera vicinanza ai loro familiari. Lo Stato – ha concluso Foti – è e resterà sempre dalla loro parte". (Rin)