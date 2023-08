Argentina: Fernandez, ora inizia vera campagna per la democrazia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Milei, con oltre il 30 per cento dei voti, rappresenterà il partito da lui fondato e guidato, "La Libertà avanza". Economista "ultra liberale", convinto sostenitore della lotta contro la "casta" della politica, Milei si conferma come il primo vero elemento di rottura nella quarantennale contesa tra la destra e la sinistra argentine. "L'unico cambio vero è il nostro. Una Argentina diversa è impossibile con quelli di sempre", ha aggiunto dinanzi a una folla entusiasta di sostenitori. Massa rappresenta invece la coalizione di centrosinistra Unione per la patria, Up. Il suo è stato il nome scelto dalle due anime del fronte governativo: quella più radicale legata alla vice presidente, Cristina Fernandez de Kirchner e quella più moderata del presidente, Alberto Fernandez. Bullrich, figura di punta del governo dell'ex presidente, Mauricio Macri, ha invece ottenuto il ruolo da candidata battendo il sindaco uscente di Buenos Aires, Horacio Larreta. (segue) (Abu)