Grecia: l'isola di Skyros potrebbe ospitare una base militare statunitense

- Nell’isola greca di Skyros potrebbe presto sorgere una base militare degli Stati Uniti. Secondo la stampa ellenica, infatti, è in fase di valutazione presso il Congresso degli Stati Uniti un emendamento al disegno di legge sul bilancio della difesa per il 2024 relativo alla possibilità di stabilire nuove basi militari nel territorio della Grecia. Questo emendamento, nonostante l'iter legislativo ancora lungo affinché venga effettivamente inserito nella legge di bilancio, potrebbe contribuire a estendere l’accordo tra Grecia e Usa sulla cooperazione di mutua difesa (Mdca) concordato nel 2021 e che dovrebbe essere rinnovato nel 2026. Gli Stati Uniti considerano Skyros come un’isola strategica per la sua posizione nel Mar Egeo e il governo di Atene ne è consapevole. Nel 2021 infatti, come osserva il quotidiano “To Vima”, la Grecia aveva proposto anche Skyros tra le potenziali aree in cui ospitare le strutture statunitensi nell’ambito del Mdca. Al tempo le discussioni relative all’isola furono congelate poiché lo sguardo di Washington era rivolto prevalentemente ad Alessandropoli. Fonti interpellate dal quotidiano greco riferiscono però che Skyros potrebbe adesso tornare in primo piano, proprio in vista del rinnovo della cooperazione per la mutua difesa tra i due Paesi. (segue) (Gra)