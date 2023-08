Grecia: l'isola di Skyros potrebbe ospitare una base militare statunitense (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad oggi, l’isola di Skyros è sede del 135mo reggimento dell’aviazione ellenica e dispone di un aeroporto militare in cui sono presenti dal 2021 anche due sistemi di velivoli senza pilota (Uav) di fabbricazione israeliana. Il quotidiano greco "To Vima" sottolinea che la base militare nell’isola è “già pronta e perfettamente funzionante” per ospitare nuove unità e, come riferiscono le fonti interpellate, “offre molte possibilità per la sua posizione privilegiata nel mezzo dell’Egeo”, disponendo anche di tre porti. Per questo motivo, in caso di estensione del Mdca, Skyros sarebbe l'opzione migliore e aggiungersi alle altri basi statunitensi presenti in Grecia, come quelle ad Alessandropoli, Larissa e nella baia di Suda, a Creta. D’altronde, la guerra in Ucraina ha cambiato gli equilibri sul fianco orientale del continente europeo, e Skyros potrebbe rappresentare per gli Stati Uniti l’opportunità di avere una portaerei nel Mar Egeo - un'opzione strategica per Washington - rafforzando così la loro presenza nella regione mediterranea. Da parte sua, la Grecia, offrendo una nuova area militare agli Stati Uniti, confermerebbe la volontà di occupare un ruolo sempre più rilevante e affidabile all’interno della Nato, dopo aver ormai già superato la soglia del 2 per cento del Pil da destinare alla difesa. (segue) (Gra)