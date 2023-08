Grecia: l'isola di Skyros potrebbe ospitare una base militare statunitense (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Grazie a una modifica apposta nel 2021 l'Mdca consente agli Stati Uniti di chiedere alle autorità di Atene di installare nuove basi "in tutta la Grecia". Tale postilla è stata sfruttata dalla Grecia per raccomandare Lemnos e, soprattutto, Skyros come isole che potrebbero ospitare una presenza militare statunitense. Le due isole sembrano aver suscitato il maggior interesse da parte degli Stati Uniti: d'altronde sono situate in una posizione strategica che consentirebbe ai militari Usa di raggiungere con tempi di volo praticamente identici le basi di Suda e Alessandropoli. Come ricorda il quotidiano "Kathimerini", nei mesi scorsi l'ex ministro degli Esteri e attuale ministro della Difesa, Nikos Dendias, ha più volte parlato della necessità di garantire la sicurezza di Skyros, una posizione condivisa anche dal capo di Stato maggiore delle forze armate, Konstantinos Floros. Tali dichiarazioni riguardano, soprattutto, le accuse di violazione dello spazio aereo ellenico che le autorità di Atene rivolgono contro la Turchia. Proprio da Ankara, peraltro, in più di un'occasione il presidente Recep Tayyip Erdogan ha chiesto la smilitarizzazione delle isole del Mar Egeo. (Gra)