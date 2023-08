Giordania: abbattuto drone utilizzato per contrabbando di metanfetamina dalla Siria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- La Regione militare settentrionale delle Forze armate del Regno di Giordania ha sventato, ieri, un tentativo di contrabbando di droga, abbattendo un drone proveniente, verosimilmente, dalla Siria. Lo ha riferito l’agenzia di stampa giordana statale “Petra”, citando una “fonte ufficiale all’interno del comando generale delle Forze armate”. Il drone è stato intercettato e abbattuto dopo un’operazione di tracciamento e al suo interno è stata ritrovata una quantità non specificata di cristalli di metanfetamina. La sostanza è stata quindi consegnata alle autorità competenti. Lo scorso 23 luglio, alti ufficiali e funzionari degli apparati militari, di sicurezza e dell’intelligence di Siria e Giordania si erano incontrati ad Amman, per avviare la cooperazione in materia di lotta al traffico di droga, in particolare di captagon e metanfetamina, destinati soprattutto ai Paesi del Golfo. Durante i colloqui, diretti dal comandante delle Forze armate giordane, il generale Youssef Ahmad Hunaiti, e dal ministro della Difesa della Siria, Ali Mahmoud Abbas, le due delegazioni avevano discusso dei metodi per combattere il fenomeno del traffico di stupefacenti e le minacce che pone alla stabilità regionale. (Res)