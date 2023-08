Bosnia: mercoledì giornata di lutto in Repubblica Srpska per omicidi a Tuzla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina) ha proclamato per mercoledì agosto una giornata di lutto, dopo che la settimana scorsa un uomo ha ucciso tre persone a Gradacac, comune situato nel cantone di Tuzla, per poi togliersi la vita. Lo ha annunciato lo stesso esecutivo in una nota ripresa dalla stampa di “Banja Luka”. La giornata di lutto sarà segnata dall'esposizione obbligatoria della bandiera a mezz'asta sugli edifici istituzionali della Repubblica Srpska. Allo stesso modo, non ci potranno essere programmi culturali e di intrattenimento nei luoghi pubblici dell'entità. Il governo della Repubblica Srpska ha dichiarato di aspettarsi che la stessa decisione venga presa dal governo della Federazione. (segue) (Seb)